Оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово"

РоSSийские наемники сбросили снаряд ВОГ с беспилотника.

Около 8:30 сегодня, 2 февраля, роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил снаряд ВОГ.

"Такие преступные действия роSSийских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – отмечается в сообщении.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет.

По информации Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщалось, в первый день февраля роSSийские наемники били из гранатометов возле Песков и Марьяновки. Потерь в рядах украинской армии не было.

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