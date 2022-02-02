В ГБР обещают "исследовать" новое видео с Трухиным на месте ДТП

В Бюро уточнили, что ранее не видели материалов, которые обнародовали журналисты.

В ГБР обещают "исследовать" новое видео с Трухиным на месте ДТП
Фото: РБК

Расследование ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, в настоящее время еще продолжается. Государственное бюро расследований проводит необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания «Украинская правда», на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Кстати, подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", – говорится в сообщении.

В ГБР также заявили, что камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло ДТП, еще не были установлены. Бюро обращалось к людям с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи с места происшествия, однако новые материалы не были найдены.

"Видео (которое обнародовали журналисты, - ред.) будет истребовано в законном порядке, исследовано, и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", - добавили в бюро.

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не замалчивается.

1 февраля журналисты опубликовали видео с места аварии, в том числе снятые правоохранителями. На них зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерную выгоду, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".

Утром 2 февраля заявление о видео опубликовало МВД, а генпрокурор Венедиктова заявила о поручении зарегистрировать уголовное производство с подследственностью НАБУ.

Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 14 февраля исключить из своего состава нардепа Александра Трухина.

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