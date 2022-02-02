Кира Рудык заявила, что ее вызывают на допрос в ГБР

По данным депутата, ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников".

Кира Рудык заявила, что ее вызывают на допрос в ГБР
Кира Рудык
Фото: flickr.com

Народный депутат от "Голоса" Кира Рудык заявила, что ее вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Рудык, дело ГБР открыло, основываясь на "данных из открытых источников", но не уточнило чего именно оно касается.

"Дело открыли в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу. Вместе с другими событиями: дело против Порошенко, обыски у команды Разумкова, у меня нет сомнений, что это - результат непутевой стратегии борьбы с политическими оппонентами", - отметила депутат.

Она отметила, что будет противостоять давлению.

""Голос" под моим руководством стал последовательно оппозиционной политической партией и это единственная мотивация для того, чтобы против нас Банковая включила все доступные инструменты давления: ГБР и карманные суды. Напомню, то же самое ДБР, которое за полгода так и не смогло узнать, кто же был за рулем мерседеса Трухина. Надеюсь, расследование УП вчера им подсказало. Это то же ГБР - которое ровно ничего не сделало по другим громким делам, касающимся депутатов власти", - резюмировала Рудык.

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