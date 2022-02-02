Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Также речь идет о поставках боеприпасов.
Мариуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com
Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине оборонной помощи.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", – сообщил Блащак.
Dobra wiadomo??. Rada Ministr?w przyj??a na m?j wniosek uchwa?? w sprawie pomocy Ukrainie. Przeka?emy najnowocze?niejszy polski sprz?t - przeno?ne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicj?. pic.twitter.com/H6ueqyA99F
О том, что Польша решила предоставить Украине оборонное оружие, заявлял руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
1 февраля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине военную помощь, в том числе боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы и дроны.
Напомним, ранее в январе США отправили в Украину пять самолетов с оборонной помощью, в том числе и с летальным вооружением. 1 февраля в Украину прибыл шестой борт из США с оборонной помощью. Были поставлены 84 тонны боеприпасов.