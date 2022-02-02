Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы

Также речь идет о поставках боеприпасов.

Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине оборонной помощи.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", – сообщил Блащак.

Dobra wiadomo??. Rada Ministr?w przyj??a na m?j wniosek uchwa?? w sprawie pomocy Ukrainie. Przeka?emy najnowocze?niejszy polski sprz?t - przeno?ne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicj?. pic.twitter.com/H6ueqyA99F — Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) February 1, 2022

О том, что Польша решила предоставить Украине оборонное оружие, заявлял руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

1 февраля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине военную помощь, в том числе боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы и дроны.