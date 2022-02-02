Активисты добились отмены концерта Басты в Одессе

РоSSийский рэпер не только посещал оккупированный РФ Крым, но и выступал на концерте "воссоединения" в Москве.

В Одессе отменили анонсированный на 14 февраля концерт роSSийского рэпера Василия Вакуленко (Басты). Это произошло благодаря позиции активистов.

Как рассказал один из них – Демьян Ганул, после анонса выступления Басты в одесском ресторане "Облака" он обратился с просьбой отменить концерт, поскольку роSSийский артист не только посещал Крым с нарушением украинского законодательства, но и выступал на концерте "воссоединения" в Москве.

"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", – отметил Демьян Ганул.

В прошлом году Василий Вакуленко (Баста) дал в Украине ряд концертов, в том числе в Киеве , Одессе и Харькове. Его выступления прошли на фоне протестов и попыток активистов сорвать концерты. В частности, в конце 2021 года в Киеве перед концертом в ночном клубе Stereo Plaza Басте устроили коридор позора.

Как известно, в январе 2018 года Министерство культуры Украины включило роSSийского рэпера Басту в список лиц, угрожающих национальной безопасности нашей страны. Рэперу был запрещен въезд на три года, срок запрета истек в 2020 году. Поэтому Минкультуры изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.