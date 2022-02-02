Фракция "Слуга народа" на заседании 14 февраля планирует исключить нардепа Александра Трухина

Накануне пленарной недели депутаты рассмотрят вопрос об исключении коллеги из рядов фракции, как призвала лидер партии "Слуга народа".

Фракция "Слуга народа" на заседании 14 февраля планирует исключить нардепа Александра Трухина
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 14 февраля исключить нардепа Александра Трухина, видео с которым вчера опубликовали журналисты.

Об этом сообщили несколько источников в "Слуге народа".

"О происхождении видео нужно спрашивать у Арсена Борисовича (Авакова). Что здесь говорить. Все очевидно. Фракция соберется 14 февраля, накануне пленарной недели. Где мы исключим Трухина, как это уже сделала партия", – заявил один из собеседников издания.

Еще один парламентарий напомнил, что "Трухин всегда был непростым депутатом. Заместитель Арахамии и мажоритарщик Днепропетровской области. Заместитель председателя бюджетного комитета. Он постоянно работал с группами «За будущее», «Доверие», с ОПЗЖ. Для меня поведение Трухина на видео – не удивление. Он постоянно себя так вел. Я лично видел это видео еще в начале декабря. Почему оно появилось именно сейчас? Это не наши внутренние разборки. Видео слило прежнее руководство МВД. И у него еще много таких "сюрпризов" для нас. По нашей информации есть видео, где Трухин в Полтаве пьет в ресторане, а затем садится за руль», – считает депутат.

Трухин – мажоритарщик, так что не лишится автоматически мандата в случае исключения из фракции.

LB.ua пытался связаться с Александром Трухиным. Но народный депутат не отвечает на звонки и сообщения.

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовал информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.

1 февраля журналисты опубликовали видео с места аварии, в том числе снятые правоохранителями. На них зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерную выгоду, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".

Утром 2 февраля заявление о видео опубликовало МВД, а генпрокурор Венедиктова заявила о поручении зарегистрировать уголовное производство с подследственностью НАБУ.



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