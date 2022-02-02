Фракция "Слуга народа" на заседании 14 февраля планирует исключить нардепа Александра Трухина

Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 14 февраля исключить нардепа Александра Трухина, видео с которым вчера опубликовали журналисты.

Об этом сообщили несколько источников в "Слуге народа".

"О происхождении видео нужно спрашивать у Арсена Борисовича (Авакова). Что здесь говорить. Все очевидно. Фракция соберется 14 февраля, накануне пленарной недели. Где мы исключим Трухина, как это уже сделала партия", – заявил один из собеседников издания.

Еще один парламентарий напомнил, что "Трухин всегда был непростым депутатом. Заместитель Арахамии и мажоритарщик Днепропетровской области. Заместитель председателя бюджетного комитета. Он постоянно работал с группами «За будущее», «Доверие», с ОПЗЖ. Для меня поведение Трухина на видео – не удивление. Он постоянно себя так вел. Я лично видел это видео еще в начале декабря. Почему оно появилось именно сейчас? Это не наши внутренние разборки. Видео слило прежнее руководство МВД . И у него еще много таких "сюрпризов" для нас. По нашей информации есть видео, где Трухин в Полтаве пьет в ресторане, а затем садится за руль», – считает депутат.

Трухин – мажоритарщик, так что не лишится автоматически мандата в случае исключения из фракции.

LB.ua пытался связаться с Александром Трухиным. Но народный депутат не отвечает на звонки и сообщения.

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовал информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.

1 февраля журналисты опубликовали видео с места аварии, в том числе снятые правоохранителями. На них зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерную выгоду, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".