Арахамия инициирует внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ГБР и ОГП по делам против депутатов

"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом".

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания парламента для заслушивания министра внутренних дел Денис Монастырского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы ГБР Александра Сухачева по делам, в которых фигурируют народные депутаты.

Об этом говорится в обнародованном пресс-секретарем СН Юлией Палийчук заявлении в Telegram.

"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!" – заявил Арахамия.

Он добавил, что "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".

Собеседники LB.ua в "Слуге народа" говорят, что во фракции узнали о созыве внеочередного из заявлений партийных лидеров в СМИ . В то же время, по их словам, "вероятность проведения внеочередного заседания очень высока. Начали собирать подписи".

Созыв внеочередного последовал за публикацией журналистами видео с места аварии с участием нардепа Александра Трухина, произошедшей в августе 2021 года. На записи зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерное вознаграждение правоохранителям, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".

После этого Трухина исключили из партии и готовятся исключить из фракции, а генпрокурор заявила, что поручила открыть уголовное производство с подследственностью НАБУ, то есть в отношении коррупционного преступления.

ГБР, расследующее обстоятельства аварии, заявило, что не располагало видео, опубликованным журналистами, но теперь истребует его и исследует.