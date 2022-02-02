Арахамия инициирует внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ГБР и ОГП по делам против депутатов

"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом".

Арахамия инициирует внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ГБР и ОГП по делам против депутатов
Фото: Макс Требухов

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания парламента для заслушивания министра внутренних дел Денис Монастырского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы ГБР Александра Сухачева по делам, в которых фигурируют народные депутаты.

Об этом говорится в обнародованном пресс-секретарем СН Юлией Палийчук заявлении в Telegram.

"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!" – заявил Арахамия.

Он добавил, что "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".

Собеседники LB.ua в "Слуге народа" говорят, что во фракции узнали о созыве внеочередного из заявлений партийных лидеров в СМИ. В то же время, по их словам, "вероятность проведения внеочередного заседания очень высока. Начали собирать подписи".

Созыв внеочередного последовал за публикацией журналистами видео с места аварии с участием нардепа Александра Трухина, произошедшей в августе 2021 года. На записи зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерное вознаграждение правоохранителям, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".

После этого Трухина исключили из партии и готовятся исключить из фракции, а генпрокурор заявила, что поручила открыть уголовное производство с подследственностью НАБУ, то есть в отношении коррупционного преступления.

ГБР, расследующее обстоятельства аварии, заявило, что не располагало видео, опубликованным журналистами, но теперь истребует его и исследует.

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