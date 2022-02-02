Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство после публикации видео с Трухиным

Подследственность определили за НАБУ.

Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство после публикации видео с Трухиным
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство после публикации журналистами видео с места ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

О поручении она сообщила в Facebook, но деталей не озвучила.

"К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю за НАБУ", - отметила она.

Подследственность НАБУ определяется в случае совершения коррупционных преступлений. На обнародованном вчера вечером видео видно, как парламентарий несколько раз намекал правоохранителям, прибывшим по вызову на место аварии, на вознаграждение в обмен на то, что он "тихо уйдет в лес".

Трухина после видео с места ДТП, которое произошло еще пять месяцев назад, решили исключить из партии "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия призвал его самостоятельно выйти из состава СН в парламенте.

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не замалчивается.

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