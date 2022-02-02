Аэропорт Праги отказался от объявления рейсов в Украину на русском языке

Решение было принято по требованию украинского посольства.

Аэропорт Праги отказался от объявления рейсов в Украину на русском языке
Аеропорт ім. Вацлава Гавела у Празі
Фото: Вікіпедія

Аэропорт им. Вацлава Гавела в Праге с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину не будет дублировать на русском языке. Теперь объявления будут звучать только на чешском и английском.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он подчеркнул, что в течение последних лет посольство получало немало обращений от украинцев с вопросами в отношении этой ситуации и требованиями вмешаться.

"Рад сообщить, что, учитывая наши аргументы, пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, то есть на стандартном для чешского аэропорта наборе языков, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющее большинство других стран", – написал Перебейнис в фейсбуке.

Дипломат отметил, что в аэропорту дублирование информации на русском аргументировали просьбами авиакомпаний и удобством пассажиров, летящих транзитом.

"По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.п. на чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что роSSийские граждане транзитом через Украину обычно не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует", – сообщил посол Украины в Чехии.

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться в иностранные СМИ с целью корректировки правописания названия столицы – #KyivNotKiev.

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