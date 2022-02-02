Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации журналистами видео с места аварии

Это означает прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии.

Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации журналистами видео с места аварии
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". ДТП с его участием произошло еще пять месяцев назад.

Решение об исключении, принятое главой партии Еленой Шуляк, в Telegram опубликовала спикер СН Юлия Палийчук.

"Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", – говорится в заявлении Елены Шуляк.

Напомним, авария с участием депутата "Слуги народа" произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не замалчивается.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала видео ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Нардеп до сих пор входит в состав фракции "Слуга народа" и является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по бюджету.

После публикации видео журналистами глава фракции Давид Арахамия призвал его самостоятельно выйти из состава фракции. Арахамия сказал, что он с коллегами ждал "официальных и убедительных результатов расследования ДТП".

МВД также опубликовало заявление после публикации журналистами видео. В министерстве заявили, что "все попытки представить суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности".

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