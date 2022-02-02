МВД обнародовало заявление по поводу ДТП с народным депутатом Трухиным

Дело в ГБР передали на основании данных о том, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины.

Министерство внутренних дел обнародовало комментарий об аварии с участием народного депутата Александра Трухина, произошедшей 23 августа прошлого года.

Публикация появилась на сайте МВД после обнародования журналистами новых видео с места аварии, где ясно видно, что Трухин был на месте происшествия.

"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что "все попытки представить суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности".

Напомним, авария с участием депутата "Слуги народа" произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала видео ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Нардеп до сих пор входит в состав фракции "Слуга народа" и является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по бюджету.

После публикации видео журналистами глава фракции Давид Арахамия призвал его самостоятельно выйти из состава фракции. Арахамия сказал, что он с коллегами ждал "официальных и убедительных результатов расследования ДТП".