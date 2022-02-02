МВД обнародовало заявление по поводу ДТП с народным депутатом Трухиным

Дело в ГБР передали на основании данных о том, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины.

МВД обнародовало заявление по поводу ДТП с народным депутатом Трухиным
Олександр Трухін
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Министерство внутренних дел обнародовало комментарий об аварии с участием народного депутата Александра Трухина, произошедшей 23 августа прошлого года.

Публикация появилась на сайте МВД после обнародования журналистами новых видео с места аварии, где ясно видно, что Трухин был на месте происшествия.

"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что "все попытки представить суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности".

Напомним, авария с участием депутата "Слуги народа" произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.

1 февраля "Украинская правда" опубликовала видео ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Нардеп до сих пор входит в состав фракции "Слуга народа" и является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по бюджету.

После публикации видео журналистами глава фракции Давид Арахамия призвал его самостоятельно выйти из состава фракции. Арахамия сказал, что он с коллегами ждал "официальных и убедительных результатов расследования ДТП".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с РоссиейБританский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией
Блок рекламы


Похожие новости
МОН обнародовало заявление о выборах в МогилянкеМОН обнародовало заявление о выборах в Могилянке
У Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSииУ Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSии
Кулеба отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дняКулеба отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дня
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко
Сенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнениеСенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнение
Позиция Австрии по поводу санкций против РоSSии - это "безразличие, граничащее с изменой", - ЩербаПозиция Австрии по поводу санкций против РоSSии - это "безразличие, граничащее с изменой", - Щерба
Нардепы обратились к ООН, Европарламенту и иностранным правительствам по поводу неприемлемости военного шантажа Украины РоссиейНардепы обратились к ООН, Европарламенту и иностранным правительствам по поводу неприемлемости военного шантажа Украины Россией
Кличко призвал Германию обозначить свою позицию по поводу роSSийской агрессииКличко призвал Германию обозначить свою позицию по поводу роSSийской агрессии
Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по поводу действий РоSSииЕвросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по поводу действий РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости