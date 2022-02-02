Экс-директора Грибовицкой свалки подо Львовом подозревают в растрате 6 млн грн

Обыски провели в городском совете, в офисах и домах фигурантов дела.

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего директора Грибовицкой свалки на хищении 6 млн грн бюджетных средств на реконструкции мусорного полигона возле Львова.

Следователи установили, что в августе-октябре 2018 года руководитель Львовского коммунального предприятия перевел подрядчикам 740 тыс. грн за якобы выполненные работы и еще 5,49 млн. грн аванса.

"Согласно заключенному договору, подрядчик должен был провести работы по реконструкции полигона до конца 2018 года. Однако, как оказалось впоследствии, средства подрядчик направил на счета «компаний-прокладок», где они и оседали. К работам по реконструкции полигона злоумышленники так и не приступили", – отмечают в пресс-центре СБУ.

Экспертиза подтвердила нанесение ущерба общине Львовщины.

В рамках уголовного производства было проведено 6 обысков, в частности, в офисах подрядчиков, административных помещениях Львовского городского совета и по адресам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В настоящее время бывшему директору коммунального предприятия Львовского горсовета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

СБУ не уточняет фамилию экс-чиновника, подозреваемого в хищении денег. По информации ZAXID.NET, речь идет о директоре ЛКП "Збиранка". Сейчас это предприятие ликвидировано, а в 2018 году им руководил Виталий Пугач. Его задерживали на взятке в 2019 году, по этому делу продолжается следствие.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи подо Львовом сошел оползень объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказались четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый – сотрудник местного коммунального предприятия – считается пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

В декабре 2020 года Галицкий районный суд Львова оправдал Юрия Гольца, возглавлявшего управление жилищного хозяйства Львовского горсовета, когда на Грибовицкой свалке произошла трагедия.

В 2018 году власти Львова подписали соглашение о привлечении 35 млн евро на реализацию проекта обращения с твердыми бытовыми отходами.

Эти средства город собирался использовать, чтобы построить первый в Украине завод глубокой переработки твердых бытовых отходов, а также рекультивировать Грибовицкий полигон.

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