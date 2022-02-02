Шуфрич собирается купить еще один телеканал

С кандидатами на покупку нардеп от "ОПЗЖ" должен определиться до 1 марта.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич намерен купить еще один украинский телеканал.

Об этом Шуфрич заявил в эфире "Украинского формата" на NewsOne.

"Признаюсь вам, как своему партнеру, в том, что я веду переговоры о приобретении новой лицензии. И я надеюсь, что шестой канал "по беспределу" в Украине уже не закроют", – сказал он ведущей Диане Панченко.

В комментарии "Детектор медиа" Нестор Шуфрич отметил, что пока не может сказать, в отношении какого канала ведутся переговоры.

"Если сделка состоится, сообщу", – сказал нардеп.

Шуфрич уточнил, что должен определиться до 1 марта.

На вопрос, есть ли из каналов-кандидатов на покупку закарпатский спутниковый канал Sirius и экономический Ukrainian News Channel, Шуфрич сказал, что пока не может разглашать информацию.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания считает, что в собственности созданного бывшими сотрудниками "телеканала Медведчука" "Первого независимого" (юридическое лицо ООО "Тайм медиа"), который принадлежит Нестору Шуфричу, может быть "потенциальный конфликт интересов".

ООО "Тайм медиа" полностью принадлежит компания "Медиахолдинг новости". Конечным бенефициаром этой фирмы до конца сентября была журналистка Диана Панченко. 24 сентября 2021 года владельцем 60% компании стал Шуфрич.

"Первый независимый" работает по лицензии на круглосуточное спутниковое вещание, выданной в 2019 году.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанного с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира.

Команды закрытых каналов создали "Первый независимый". Однако по непонятным причинам телеканал прекратил вещание на спутнике после часа эфира.

Осенью 2021-го Нестор Шуфрич стал владельцем ООО "Телепространство", владеющего лицензией на спутниковое телевещание под логотипом UkrLive.

После того как UkrLive купил Нестор Шуфрич, вещатель транслировал на спутнике эфир "Первого независимого" под логотипом UkrLive. Таким образом, "Первый независимый" вернулся в кабельные сети и спутниковое телевидение впервые после блокирования в феврале 2021 года.