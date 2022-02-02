Великобритания выделяет почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной проектов

Речь идет, в частности, о проектах в сферах инфраструктуры и энергетики.

Великобритания выделяет почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной проектов
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной проектов, в том числе в инфраструктуре и энергетике.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Великобритании. Борисом Джонсоном, сообщает "Укринформ".

"Мы договорились начать переговоры о либерализации торговли. Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуре и энергетике", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев на фоне роста напряженности на украино-роSSийской границе.

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