Зеленский рассказал о результатах переговоров с Джонсоном

В ходе встречи стороны обсудили, в частности, комплекс шагов по сдерживанию РоSSии.

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Джонсоном
Фото: Офіс президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам переговоров.

Как сообщает пресс-служба главы державы, в ходе встречи стороны обсудили комплекс шагов по сдерживанию РоSSийской Федерации. Президент также поблагодарил Великобританию за поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина строит сильную, боеспособную армию. В частности, уже принято решение об увеличении численности Вооруженных сил еще на 100 тысяч военнослужащих. Президент поблагодарил Великобританию за оказанную военную помощь, в частности, партию вооружения, которая включает тысячи современных противотанковых ракет.

Кроме того, по его словам, на встрече с премьер-министром Великобритании была достигнута договоренность о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

Со своей стороны Борис Джонсон заявил, что эскалация агрессии РФ по отношению к Украине стала бы политической, гуманитарной и военной катастрофой для РоSSии и всего мира. Поэтому, убежден он, нужно, чтобы РоSSийская Федерация шагнула назад и избрала путь дипломатии.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания на протяжении последних лет оказывала и продолжает оказывать Украине помощь для укрепления ее безопасности и обороны.

"Мы совместно с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, когда нога роSSийского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию. Мы это делаем, чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии", – отметил глава британского правительства.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев на фоне роста напряженности на украинско-роSSийской границе.

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