Срочная военная служба в Украине будет отменена

Кабинет министров Украины получил поручение обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об отмене общеобязательного призыва на срочную военную службу для молодых людей. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского уже передан Кабмину.

Текст президентского указа об отмене призыва на срочную военную службу в Украине опубликован на сайте Офиса президента. В документе глава государства поручил Кабмину подготовить проект закона и передать его на рассмотрение Парламента.

Члены Правительства должны разработать модель "интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Таким образом, в ближайшие два года власти Украины, согласно указу президента государства, должны разработать и внедрить в стране новую модель воинской службы.

Стоит отметить, что в Украине давно ведутся разговоры на разных уровнях правительственных структур о необходимости перехода к контрактной армии, а также об отмене призыва молодых людей на срочную военную службу.

Напомним, в Украине решили почти всех женщин поставить на воинский учет. Позже Минобороны почти вдвое сократило количество профессий, чтобы снизить уровень напряжения в обществе, которое было вызвано данным указом.