Срочная военная служба в Украине будет отменена

Кабинет министров Украины получил поручение обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об отмене общеобязательного призыва на срочную военную службу для молодых людей. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского уже передан Кабмину.

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную военную службу

Текст президентского указа об отмене призыва на срочную военную службу в Украине опубликован на сайте Офиса президента. В документе глава государства поручил Кабмину подготовить проект закона и передать его на рассмотрение Парламента.

Члены Правительства должны разработать модель "интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную военную службу

Таким образом, в ближайшие два года власти Украины, согласно указу президента государства, должны разработать и внедрить в стране новую модель воинской службы.

Стоит отметить, что в Украине давно ведутся разговоры на разных уровнях правительственных структур о необходимости перехода к контрактной армии, а также об отмене призыва молодых людей на срочную военную службу.

Напомним, в Украине решили почти всех женщин поставить на воинский учет. Позже Минобороны почти вдвое сократило количество профессий, чтобы снизить уровень напряжения в обществе, которое было вызвано данным указом.


Шевченко Лилия, Тудей

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