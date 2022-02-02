В документе отмечается, что Грузия осуждает какие-либо намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.

Парламент Грузии одноголосно проголосовал за постановление в поддержку Украины. Об этом сообщил в Twitter глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничествуАлександр Мережко.

"Парламент Грузии принял постановление в поддержку Украины. Спасибо за солидарность!" – написал Мережко.

Как сообщает “Новости Грузия”, резолюцию "О возможной военной эскалации в Украине" поддержали 74 депутата, никто не проголосовал против.

Инициатором резолюции стала партия "Грузинская мечта".

В документе отмечается, что Грузия осуждает какие-либо намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.