Парламент Грузии принял постановление в поддержку Украины

В документе отмечается, что Грузия осуждает какие-либо намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.

Парламент Грузии принял постановление в поддержку Украины
Фото: facebook.com/NEWSGEORGIA

Парламент Грузии одноголосно проголосовал за постановление в поддержку Украины. Об этом сообщил в Twitter глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничествуАлександр Мережко.

"Парламент Грузии принял постановление в поддержку Украины. Спасибо за солидарность!" – написал Мережко.

Как сообщает “Новости Грузия”, резолюцию "О возможной военной эскалации в Украине" поддержали 74 депутата, никто не проголосовал против.

Инициатором резолюции стала партия "Грузинская мечта".

В документе отмечается, что Грузия осуждает какие-либо намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.

Напомним, 16 декабря Европарламент принял резолюцию о ситуации с безопасностью вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях. Документ осуждает стягивание роSSийских войск к границам Украины, призывает РФ отвести вооруженные силы и придерживаться собственных международных обязательств.

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