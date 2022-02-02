В Украину прибыл шестой самолет с оборонной помощью от США

В общей сложности за январь Украина получила от США около 500 тонн оборонного снаряжения.

В Украину 1 февраля прибыл шестой борт из США с оборонной помощью. Поставлено 84 тонны боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. Всего по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птиц мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец», – написал Резников.

Напомним, ранее в январе США отправили в Украину пять самолетов с оборонной помощью, в том числе и летальным вооружением. Вчера в Украину прибыл пятый самолет, которым доставили 84 тонны патронов разного калибра.



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