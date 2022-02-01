Экс-директора департамента соцполитики КГГА будут судить за утраченные из-за служебной халатности субсидии

Речь об 1,9 млн гривень.

Экс-директора департамента соцполитики КГГА будут судить за утраченные из-за служебной халатности субсидии
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, за время отопительного сезона 2017-2018 годов поставщиком тепла и горячей воды не использованы средства субсидии, выделенные Департаментом соцполитики для возмещения расходов населения на оплату этих услуг. Это подтверждено выводами ревизии Государственной аудиторской службы.

Установлено, что после завершения отапливаемого сезона предприятием-теплопоставщиком был изменен юридический адрес и начата процедура банкротства, а также хозяйственным судом утвержден реестр кредиторов без учета чрезмерно уплаченных средств.

В связи с бездействием экс-директора Департамента взыскание с предприятия-должника 1,9 млн грн уплаченной субсидии стало невозможным. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в Киевскую городскую государственную администрацию направлено письмо о решении вопроса по заявлению иска к обвиняемому о возмещении причиненного ущерба.

Досудебное расследование осуществлялось следователями СУ ГУ НП в Киеве по материалам Службы безопасности Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко: "Голосование по ФЛП сняли из-за отсутствия голосов"Корниенко: "Голосование по ФЛП сняли из-за отсутствия голосов"
Первые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - ЕнинПервые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - Енин
Премьер Британии отменил визит в Японию из-за роста напряжения на границе Украины, – СМИПремьер Британии отменил визит в Японию из-за роста напряжения на границе Украины, – СМИ
Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного завода "Радикал"Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного завода "Радикал"
Ежегодно курсанты будут получать премию в День памяти Героев КрутЕжегодно курсанты будут получать премию в День памяти Героев Крут
"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия
Предпринимателей не подпускают митинговать возле Рады из-за мер при участии президента в Мариинском дворцеПредпринимателей не подпускают митинговать возле Рады из-за мер при участии президента в Мариинском дворце
Верховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетахВерховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетах
Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуИталия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Депутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсоветеДепутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсовете
Последние новости
Подгружаем последние новости