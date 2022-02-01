Экс-директора департамента соцполитики КГГА будут судить за утраченные из-за служебной халатности субсидии

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, за время отопительного сезона 2017-2018 годов поставщиком тепла и горячей воды не использованы средства субсидии, выделенные Департаментом соцполитики для возмещения расходов населения на оплату этих услуг. Это подтверждено выводами ревизии Государственной аудиторской службы.

Установлено, что после завершения отапливаемого сезона предприятием-теплопоставщиком был изменен юридический адрес и начата процедура банкротства, а также хозяйственным судом утвержден реестр кредиторов без учета чрезмерно уплаченных средств.

В связи с бездействием экс-директора Департамента взыскание с предприятия-должника 1,9 млн грн уплаченной субсидии стало невозможным. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в Киевскую городскую государственную администрацию направлено письмо о решении вопроса по заявлению иска к обвиняемому о возмещении причиненного ущерба.