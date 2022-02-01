Полковник Голубан, подозреваемый в организации массовых беспорядков, заключен под стражу

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему полковнику полиции Юрию Голубану. Его задержали по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, под стражу взят организатор массовых беспорядков.

В ведомстве напомнили, что 30 января в Киеве полицейские задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Во время мероприятия 31 января должны были состояться провокации и стычки с правоохранителями. В феврале планировалось провести ряд аналогичных мероприятий в нескольких областных центрах государства.

Задержанным сообщили о подозрении в покушении на организацию массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины). "Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киева организатору избрана безальтернативная мера – содержание под стражей", – сообщили в Нацполиции. Там напомнили, что действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность – лишение свободы на срок до восьми лет.

Следствие подозревает Голубана в том, что он и еще один человек организовали проведение массовых беспорядков в Киеве и ряде городов Украины. Беспорядки должны были пройти во время акций протеста также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Организаторы планировали собрать 3500 человек для массовки и еще 1200 человек для участия в столкновениях с силовиками.

Правоохранители выясняют, кто выступал организатором этих спланированных беспорядков. Не исключают связи с Россией .

Голубан до 1994 проходил службу в подразделениях МВД и Службы безопасности Украины, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, командир роты специального назначения ГУНП Украины в Донецкой области.

В 2017 году бывший глава бригады боевиков "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский заявил, что Голубан в 2014 году воевал в рядах незаконных вооруженных формирований против украинской армии и силовых структур. Сам Голубан это отрицал. Тогда же Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.

В марте 2017 года рота спецназначения полиции Донецкой области под командованием Голубана остановила на блокпосту около Славянска нардепа от "Самопомощи" Владимира Парасюка и сторонников железнодорожной блокады на Донбассе. Между ними произошла драка, во время которой пострадали семеро полицейских.

Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Правовая оценка его действиям и вероятному пребыванию в рядах террористов не была дана.