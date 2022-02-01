Глава Госпродслужбы Магалецкая подала в отставку

Заявление на увольнение с должности по состоянию здоровья чиновник написала вчера, 31 января.

Глава Госпродслужбы Магалецкая подала в отставку
Фото: Facebook Владислави Магалецької

Глава государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая подала в отставку.

Заявление на увольнение с должности по состоянию здоровья чиновник написала вчера, 31 января.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья в ближайшие несколько месяцев. Работа на должности главы Госпотребслужбы требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу", – написала Магалецкая в Facebook во вторник, 1 февраля.

Она отметила, что считает неправильным брать длинный больничный и оставлять ведомство без руководства во время своего лечения.

"Слишком много усилий, времени и энергии было положено на то, чтобы реформировать Госпотребпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной: реформы должны быть продолжены; достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста; запущенные проекты должны быть реализованы до конца", - резюмировала Владислава Магалецкая.

Напомним, правительство назначило Магалецкую главой Госпродпотребслужбы 13 октября 2020 года. С мая 2020 года она работала на должности вице-президента Союза украинских предпринимателей, а в 2014-2016 гг. – заместителем министра аграрной политики и продовольствия.

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