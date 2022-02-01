Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским

О визите премьер-министра Великобритании в Украине стало известно на прошлой неделе. Также сообщалось, что он проведет кризисные переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Сегодня The Guardian сообщила, что телефонный разговор Джонсона с Путиным перенесли на среду, 2 февраля. Представитель Джонсона подтвердил изменения в расписании после того, как Кремль отклонил просьбу провести телефонные переговоры во вторник.
Разговор в понедельник, 31 января, был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за несколько часов до запланированной поездки в Украину заболела коронавирусом.