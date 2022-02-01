Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским

В Мариинском дворце начались переговоры.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев на фоне роста напряженности на украинско-роSSийской границе.

Несколько минут назад он прибыл в Мариинский дворец для переговоров с президентом Зеленским.

Перед приземлением Джонсон написал о планируемых переговорах в Twitter.

"Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится к ее уничтожению", – отметил он.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.

As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

О визите премьер-министра Великобритании в Украине стало известно на прошлой неделе. Также сообщалось, что он проведет кризисные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Сегодня The Guardian сообщила, что телефонный разговор Джонсона с Путиным перенесли на среду, 2 февраля. Представитель Джонсона подтвердил изменения в расписании после того, как Кремль отклонил просьбу провести телефонные переговоры во вторник.

Разговор в понедельник, 31 января, был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за несколько часов до запланированной поездки в Украину заболела коронавирусом.

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