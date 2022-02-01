МОН обнародовало заявление о выборах в Могилянке

Министерство призвало "сохранять спокойствие и благоразумие" и проинформировало СБУ о "возможных акциях протеста".

Министерство образования и науки обнародовало заявление о выборах руководителя Национального университета "Киево-Могилянская академия" и призвало "граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие".

"В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях распространяются информационные сообщения о ходе и результатах выборов руководителя Национального университета «Киево-Могилянская академия», а в отдельных сообщениях раздаются призывы к забастовке, пикетированию Министерства образования и науки Украины и принятию так называемых решительных действий ", – говорится в заявлении на сайте МОН.

В документе изложена хронология связанных с выборами президента Могилянки событий, в том числе эпизод с похищением ящика неизвестными, которые пытались сорвать выборы в вузе.

В министерстве отметили, что решение коллегиальных органов НаУКМА признать результаты выборов и призвать Министерство образования и науки назначить "избранного руководителя" были приняты и обнародованы до поступления в министерство протоколов избирательной комиссии и оргкомитета.

"В тот же день в средствах массовой информации и социальных сетях обнародованы сведения о возможных акциях общественного неповиновения", - подчеркнули в МОН.

Отмечается, что 28 января МОН приняло решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова.

31 января министр образования и науки Сергей Шкарлетт встретился с Денисом Азаровым, а также председателями студенческого самоуправления НаУКМА.

В тот же день МОН проинформировало Службу безопасности Украины о возможных акциях протеста, в том числе и возле здания министерства.

"Кроме того, Министерство обратилось с запросами в полицию и НаУКМА с просьбой предоставить имеющуюся информацию о произошедших событиях. По состоянию на 01 февраля 2022 г. никакой информации от НаУКМА не поступило", – сказано в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что решение о результатах выборов должно быть законным и обоснованным, принятым без нарушений избирательного процесса и на основе честного волеизъявления избирателей.

"Министерство образования и науки Украины призывает граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие, принять исчерпывающие меры для организации и проведения непрерывного образовательного процесса в условиях адаптивного карантина", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента. По результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от проголосовавших. За и.о. президента Александру Гуменну отдали 228 голосов (48,8%), Сергей Квит набрал 214 голосов (45,8%). Потому были назначены повторные выборы.

Бывший президент НаУКМА Андрей Мелешевич скончался в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С 21 апреля по 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук кандидат экономических наук доцент Александра Гуменна.