МИД анонсировал визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии

Кроме того, в Украину прибудут президент Турции и главы МИД ФРГ и Франции.

На следующей неделе в Киев прибудут министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Через несколько дней в Украине также будут принимать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом на брифинге 1 февраля сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами в Киеве .

Кроме того, 7-8 февраля с совместным визитом в Украину прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые совершат поездку в Донбасс.