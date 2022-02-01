МИД анонсировал визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии

Кроме того, в Украину прибудут президент Турции и главы МИД ФРГ и Франции.

МИД анонсировал визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии
Фото: Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine

На следующей неделе в Киев прибудут министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Через несколько дней в Украине также будут принимать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом на брифинге 1 февраля сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами в Киеве.

Кроме того, 7-8 февраля с совместным визитом в Украину прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые совершат поездку в Донбасс.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сегодня у Украины самый высокий уровень международной поддержки на фоне угрозы вторжения РоSSии. Об этом, по словам главы МИД, свидетельствуют, в частности, визиты иностранных делегаций.

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