Кабмин назначил бывшего нардепа партии Наталии Витренко заместителем министра

Сергей Тихонов занял должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кабмин назначил бывшего нардепа партии Наталии Витренко заместителем министра
Сергей Тихонов
Фото: Дзеркало тижня

На сайте Кабмина сообщили о назначении Сергея Тихонова замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмигаль.

Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был депутатом Верховной Рады Украины 3 созыва. Он избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко.

В 1999 году вышел из фракции. А в 2002 году баллотировался в парламент от блока "За единую Украину!"

В сентябре 2020 года Кабмин предложил кандидатуру Тихонова на должность главы ДК "Укроборонпром" вместо Айвараса Абромавичюса.

Тихонов работал заведующим отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента Украины. В 2014 году его внесли в список лиц, по которым проводили проверку в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти". Под люстрацию Сергей Тихонов не попал.



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