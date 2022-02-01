Кабмин назначил бывшего нардепа партии Наталии Витренко заместителем министра

На сайте Кабмина сообщили о назначении Сергея Тихонова замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмигаль.

Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был депутатом Верховной Рады Украины 3 созыва. Он избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко.

В 1999 году вышел из фракции. А в 2002 году баллотировался в парламент от блока "За единую Украину!"

В сентябре 2020 года Кабмин предложил кандидатуру Тихонова на должность главы ДК "Укроборонпром" вместо Айвараса Абромавичюса.

Тихонов работал заведующим отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента Украины. В 2014 году его внесли в список лиц, по которым проводили проверку в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти". Под люстрацию Сергей Тихонов не попал.