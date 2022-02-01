Коболев прокомментировал обыски ГБР по делу "газа Жеваго"

Бывший руководитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал обыски Государственного бюро расследований, состоявшихся утром 1 февраля у него дома.

В это время он не находился в своем доме, но вернулся после сообщения охранников. Об этом Коболев написал в Facebook.

"С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра. Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном поводе стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирование проблемы так называемого «газа Жеваго». Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды Нафтогаза 2014-2021)», – отметил он.

Коболев заявил, что в процессе урегулирования проблемы, которой уже 20 лет, "команды Нафтогаза и Укртрасгаза руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования.

Напомним, речь идет о деле, где фигурирует бизнесмен Константин Жеваго. В 1999 году компания АО УкрЭнергоСбыт закачала 418 млн кубов газа в ГТС, которой тогда оперировал Укртрансгаз. Часть газа была поставлена потребителям, а 305 млн. кубов "исчезли", согласно судебным материалам.

Руководство "Нафтогаза" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. По данным следствия, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" относительно мировых соглашений без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".