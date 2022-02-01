Коболев прокомментировал обыски ГБР по делу "газа Жеваго"

Он заверил в содействии проведению следственных действий.

Бывший руководитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал обыски Государственного бюро расследований, состоявшихся утром 1 февраля у него дома.

В это время он не находился в своем доме, но вернулся после сообщения охранников. Об этом Коболев написал в Facebook.

"С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра. Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном поводе стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирование проблемы так называемого «газа Жеваго». Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды Нафтогаза 2014-2021)», – отметил он.

Коболев заявил, что в процессе урегулирования проблемы, которой уже 20 лет, "команды Нафтогаза и Укртрасгаза руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования.

Напомним, речь идет о деле, где фигурирует бизнесмен Константин Жеваго. В 1999 году компания АО УкрЭнергоСбыт закачала 418 млн кубов газа в ГТС, которой тогда оперировал Укртрансгаз. Часть газа была поставлена потребителям, а 305 млн. кубов "исчезли", согласно судебным материалам.

Руководство "Нафтогаза" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. По данным следствия, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" относительно мировых соглашений без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
В ГБР прокомментировали обыски у КоболеваВ ГБР прокомментировали обыски у Коболева
ГБР проводит обыски у экс-руководителя "Нафтогаза" Коболева, - УПГБР проводит обыски у экс-руководителя "Нафтогаза" Коболева, - УП
Нардеп Воронько, у которого ГБР устроило обыски, объявил о выходе из фракции "Слуга народа"Нардеп Воронько, у которого ГБР устроило обыски, объявил о выходе из фракции "Слуга народа"
Скандального полковника Голубана задержали по делу о массовых беспорядках, - СМИСкандального полковника Голубана задержали по делу о массовых беспорядках, - СМИ
Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного завода "Радикал"Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручили подозрение по делу частного завода "Радикал"
В "Слуге народа" прокомментировали задержание нардепа по подозрению во взяткеВ "Слуге народа" прокомментировали задержание нардепа по подозрению во взятке
Сотрудники ГБР провели обыски в Черниговском горсовете, ОГА и ряде коммерческих предприятий
Работники ГБР провели обыски в Черниговском горсовете, ОГА и ряде коммерческих предприятий
Прокуратура Киева объяснила подозрение Поворознику по делу о земле возле метро "Сырец"Прокуратура Киева объяснила подозрение Поворознику по делу о земле возле метро "Сырец"
В Офисе президента прокомментировали данные британской разведки относительно прокремлевского ставленникаВ Офисе президента прокомментировали данные британской разведки относительно прокремлевского ставленника
Последние новости
Подгружаем последние новости