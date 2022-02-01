"Евросолидарность" вышла в лидеры поддержки, - опрос Центра Разумкова

"Слуга народа" имеет 18,4% поддержки тех, кто пошел бы на выборы и определился, а "ЕС" - 25,2%.

"Евросолидарность" вышла в лидеры поддержки, - опрос Центра Разумкова
Фото: Макс Требухов

Партия "Европейская солидарность" получила наибольшую поддержку избирателей, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время. За нее готовы отдать голоса 25,2% тех, кто пошел бы голосовать.

Об этом говорится в данных социологического опроса Центра Разумкова.

Второй результат показала политическая партия "Слуга народа" (18,4%). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 12,6%, за партию ОПЗЖ – 9,0%, соответственно, партию "Умная политика" – 8,7%, партию "Наши" – 5,3%, партию "Сила и честь" – 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,2%, за каждую из других политических сил – менее 3%.

Фото: Центр Разумкова

"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%). Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти есть партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных)", – говорится в опросе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания «Обозреватель».

Напомним, согласно опросу КМИС, партия "Европейская солидарность" имеет относительно высокую поддержку – 18,9% среди тех, кто определился с выбором и принял бы участие в голосовании.

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