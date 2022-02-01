Отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге составляет менее 2% – соцопрос

Действующего президента хотят поддержать в первом туре 26%, пятого – 24,2%.

Отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге составляет менее 2% – соцопрос
Фото: Lb.ua

Действующий глава государства Владимир Зеленский получил наибольшее количество голосов в первом туре, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

Согласно соцопросу Центра Разумкова, за него готовы отдать голоса 26% тех, кто определился за кого голосовать и пошел на выборы. Второе место – за пятым президентом Петром Порошенко, поддержка которого составляет 24,2%.

Бывшая премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет 10,3% голосов. Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков – 8,2%. По 7,0% имеют Юрий Бойко (ОПЗЖ) и Евгений Мураев. За Игоря Смешко готовы проголосовать 5,4% за экс-премьера Владимира Гройсмана 3,1%, соответственно, за Олега Ляшко 2,0%, за Виктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

"По сравнению с октябрем 2021 статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%)», – отметили в опросе.

Фото: Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу OBOZREVATEL из 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно январскому опросу КМИС, отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге – в пределах погрешности. За действующего президента готовы проголосовать 23,5% определившихся с кандидатом и пошедших на выборы. Однако пятый президент, нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко получил поддержку в 20,9%.



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