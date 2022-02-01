В ГБР прокомментировали обыски у Коболева

По данным следствия, бывший руководитель "Нафтогаза" подписал решение "Укртрансгаза" о мировых соглашениях с коммерческими структурами без согласования с наблюдательным советом.

В ГБР прокомментировали обыски у Коболева
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований официально подтвердило проведение обысков у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в частности, у Андрея Коболева и в АО "Укртрансгаз".

В пресс-службе ГБР сообщили, что следственные действия проходят у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами. Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего двадцать лет назад", – говорится в сообщении.

В ГБР объяснили, что руководство "Нафтогаза" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

"Руководствуясь решением руководства государственной компании, Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа. По выводам экспертов, сумма подтвержденных убытков составляет 2 млрд 182 млн гривен. Кроме того, установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал Решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, первыми об обысках у Коболева сообщили журналисты. Проект "Монополист" впоследствии объяснил, что речь идет о деле, где фигурирует бизнесмен Константин Жеваго. В 1999 году компания АО УкрЭнергоСбыт закачала 418 млн кубов газа в ГТС, которой тогда оперировал Укртрансгаз. Часть газа была поставлена потребителям, а 305 млн. кубов "исчезли", согласно судебным материалам.

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