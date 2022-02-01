Шмигаль встретился с премьером Польши Моравецким
Глава украинского правительства поблагодарил за сильную поддержку.
Глава Совета Министров Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита в Украину встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
Основная тема встречи чиновников – помощь Варшавы для укрепления обороноспособности Украины.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в энергетическом и оборонном направлениях и новые региональные форматы сотрудничества.
По информации пресс-службы Кабмина, состоится углубление взаимодействия Вооруженных Сил Украины с польскими и литовскими военными в составе ЛитПолУкрбрига.
«Рассчитываю, что в ближайшее время нам также удастся официально положить начало новому региональному формату сотрудничества «Украина – Польша – Великобритания», — заявил Денис Шмигаль.
"Рад иметь плодотворную личную встречу. Спасибо, что приняли приглашение посетить Украину. Мы очень ценим сильную поддержку Польши", - написал Шмигаль в своем Twitter.
Ранее сегодня украинский министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с польским коллегой Мариушем Блащаком. Стороны обсудили потребности Украины в оборонных боеприпасах.
"Ждем интересные "подарки" от наших друзей", - написал Резников в своем профиле на Twitter.
Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине боеприпасы, ПЗРК и дроны.
Накануне руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его страна решила предоставить Украине оборонное оружие.