Шмигаль встретился с премьером Польши Моравецким

Глава украинского правительства поблагодарил за сильную поддержку.

Шмигаль встретился с премьером Польши Моравецким
Встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Совета Министров Польши Матеуша Моравецкого
Фото: Пресc-служба КМУ

Глава Совета Министров Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита в Украину встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Основная тема встречи чиновников – помощь Варшавы для укрепления обороноспособности Украины.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в энергетическом и оборонном направлениях и новые региональные форматы сотрудничества.

По информации пресс-службы Кабмина, состоится углубление взаимодействия Вооруженных Сил Украины с польскими и литовскими военными в составе ЛитПолУкрбрига.

«Рассчитываю, что в ближайшее время нам также удастся официально положить начало новому региональному формату сотрудничества «УкраинаПольша – Великобритания», — заявил Денис Шмигаль.

"Рад иметь плодотворную личную встречу. Спасибо, что приняли приглашение посетить Украину. Мы очень ценим сильную поддержку Польши", - написал Шмигаль в своем Twitter.

Ранее сегодня украинский министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с польским коллегой Мариушем Блащаком. Стороны обсудили потребности Украины в оборонных боеприпасах.

"Ждем интересные "подарки" от наших друзей", - написал Резников в своем профиле на Twitter.

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине боеприпасы, ПЗРК и дроны.

Накануне руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его страна решила предоставить Украине оборонное оружие.

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