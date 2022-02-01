НАБУ: нардеп Кузьминых проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых "прекратить игнорировать вызовы правоохранителей и не бояться Закона".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"31 января 2022 года генеральный прокурор Украины составила и подписала сообщение о подозрении действующему народному депутату, которого детективы НАБУ разоблачили «на горячем» при получении 558 тыс. грн. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 января 2022 года человек, который представился защитником нардепа, сообщил по телефону следствию, что сейчас Кузьминых находится в заведении здравоохранения и на вызов не прибудет.

"Однако, ч. 1 ст. 139 УПК РФ возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирования. Считаем необходимым разъяснить, что в соответствии с положениями нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК РФ уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт пребывания лица в заведении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия", – отметили в НАБУ.

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.