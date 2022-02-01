Порошенко: прежде чем увеличивать численность ВСУ, нужно обеспечить действующую армию

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах. Он также отметил, что бездействие парламента сейчас недопустимо.

«Увеличение численности (ВСУ – ред.) – это полномочия Верховной Рады. И перед тем, как увеличивать на 100 тысяч, обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещевым довольствием действующую армию. Поставьте 25 тысяч военнослужащим и 50 тысяч на фронте. Поставьте проект бюджета, поддержите его. Недопустимо бездействие парламента», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Путин добился обратного эффекта от наращивания войск вблизи границ Украины - угроза привела к укреплению проукраинской коалиции.

«Концентрацией войск Путин добился обратного. Он хотел испугать мир и напугать нас, а вместо этого угроза полномасштабного вторжения московских орд в Украину мобилизовала наших друзей и весь мир на беспрецедентное увеличение помощи Украине. В том числе и помощи военной», – отметил Порошенко. По его мнению, власти прилагают для этого недостаточно усилий.