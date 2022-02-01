Рада будет дееспособной в случае полномасштабного наступления, - Корниенко

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заверил, что Верховная Рада будет выполнять свои обязанности в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы не будем комментировать детали, которые защищены законодательством о военной тайне, государственной тайне. Есть разработанный регламент и порядок действий, о которых мы не будем в прямом эфире рассказывать. Можете быть уверены, что Верховная Рада будет дееспособной и будет выполнять все возложенные на нее Конституцией и законодательством обязанности", - подчеркнул Корниенко.

Он также рассказал, что в парламенте пока не могут прийти к согласию по законопроекту, предусматривающему выделение 2,7 млрд гривен на территориальную оборону.

"О законопроекте о выделении 2,7 млрд гривен на территориальную оборону. Были дискуссии с коллегами из других фракций о механизме этого... "Слуга народа" предложила механизм: в конце квартала Кабмин фиксирует перевыполнение, и если оно есть - эти средства направляются ( на тероборону, - ред.). Но коллеги из других фракций видят другую модель. Я не знаю, какую именно, но... это уже изменения в бюджет, и это уже другой разговор", - объяснил Корниенко.

При этом он отметил, что в случае необходимости Рада может принять изменения в бюджет, однако, по его мнению, делать это в начале года рано.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Верховная Рада открыла седьмую сессию. После пленарного дня депутаты соберутся в сессионном зале 15 февраля, а до этого будут работать в комитетах.