Верховная Рада модернизирует систему для голосования, – Корниенко

Техническое переоснащение возможно только в период между сессиями.

Верховная Рада модернизирует систему для голосования, – Корниенко
Олександр Корнієнко
Фото: скрин відео

Из-за технических проблем с системой голосования "Рада" в парламенте решили провести ее переоснащение.

"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования «Рада». В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен состояться тендер", – цитирует Первого вице-спикера украинского парламента Александра Корниенко пресс-служба ВРУ.

Напомним, в марте 2021 года задымился пульт для голосования у депутата Леси Василенко.

В мае 2020 года загорелся пульт у депутата Максима Ткаченко.

В парламенте рассматривают два варианта модернизации системы для голосования. Один из них – дистанционная работа депутатов над документами и повесткой дня.

Также в Верховной Раде планируется заменить кресла на рабочих местах нардепов.

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