На сайте президента обнародовали указ Зеленского о постепенном переходе к основам профессиональной армии

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

На сайте президента появился текст подписанного сегодня главой государства указа "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии".

Обнародованный документ предусматривает поручения правительству и Министерству обороны.

Кабинету министров поручено:

принять в установленном порядке меры по безусловному выполнению требований статьи 35 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" при формировании Бюджетной декларации на 2023 - 2025 годы;

обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о:

внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины до уровня, определенного Указом Президента Украины от 30 декабря 2021 года № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины";

поэтапного увеличения численности Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2025 годы на 100 000 человек для повышения оборонных возможностей государства;

внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Министерству обороны поручили:

разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных Сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев: увеличение сроков действия контрактов; увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы; формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты;

ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабинета Министров Украины проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья;

обеспечить при реализации военной кадровой политики внедрение прозрачной системы карьерного роста военнослужащих Вооруженных сил Украины, построенной на рейтинговой оценке.

Этот Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, указ предусматривает повышение зарплат всем военным до уровня не менее трех минимальных зарплат, что в настоящее время составляет 19 500 гривен. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что анализом указа будет заниматься оборонный комитет парламента, который определит, какие изменения в законодательстве нужны.