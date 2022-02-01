"Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя", – Зеленский

Дипломатическая и военно-техническая поддержка Украины сейчас самая сильная с 2014 года, и она продолжает сохраняться.

Об этом, выступая в парламенте, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"А главная философия Украины – неизменна, и мы продолжаем ее соблюдать. Она проста и понятна: ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя. Мы - сильная страна. У нас прекрасные дипломаты. Лучше их только наши военные. Мы должны защищать тех, кто защищает нас", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что на этой неделе принимает в Киеве премьер-министров Великобритании, Польши , Нидерландов, Президента Турции.

"Такая интенсивность визитов – серьезный фактор стабилизации. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", – отметил он.