Украине сейчас нужно единение всех сил и общий месседж мира, - Рудик

Украине сейчас нужно единение всех сил и общий месседж мира – у нас сильная армия и мощные союзники. В то же время власти продолжают делить союзников на тех, кто им нравятся и тех, кто по мнению Банковой, сеет панику.

Лидер партии «Голос» Кира Рудык считает неправильным делить союзников Украины на нравящихся больше и нравящихся меньше. «Мы должны быть действительно благодарны за всю помощь, которую мы получаем от международного сообщества», — подчеркнула народная депутат.

По ее мнению, заявления президента о предполагаемом госперевороте нанесли инвестпривлекательности Украины гораздо больше убытков, чем предупреждение западных разведок о наращивании Россией сил на украинских границах.

«После заявления президента о государственном перевороте паника была еще какая. И мы все будем очень долго чувствовать результат этого заявления, которое, кстати, он так и не опроверг. А наши международные партнеры приезжают делегациями в Киев , чтобы показать, что здесь безопасно и что их поддержка не только финансовая и военная, но и политическая тоже», – говорит лидер «Голоса».

По ее словам, полагаться исключительно на помощь партнеров нельзя, государство тоже должно показывать действия в свою защиту.

«Со своей стороны "Голос" как украинские политики, как оппозиция готовы работать вместе с властью, выстраивать общий месседж и общую позицию. Мы должны говорить: "у нас сильная армия, у нас сильные союзники, не нужно паниковать". А власть и дальше считает, что ее несуразные шаги по разрешению экономического кризиса в Украине - это проблема американцев», — возмущается парламентария.