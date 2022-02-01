Митинг ФЛП двинулся из-под стен парламента на Майдан Незалежности
ФЛП требуют отменить обязательную установку РРО (кассовых аппаратов).
Участники митинга физических лиц-предпринимателей решили перенести акцию из-под здания Верховной Рады на Майдан Незалежности.
Об этом сообщили корреспонденты LB.ua.
Митингующие собрались в правительственном квартале с самого утра, но проход в Раду был ограничен из-за визита туда президента Владимира Зеленского.
ФЛПы требуют отменить обязательную установку РРО (кассовых аппаратов). Митинги с этими требованиями проходили и на прошлой пленарной неделе.
После столкновений митингующих с силовиками депутаты решили принять постановление о временной отсрочке штрафов. Постановление было разработано, но в повестку дня сегодняшнего заседания его не внесли. По словам первого вице-спикера парламента Александра Корниенко, это произошло из-за нехватки голосов.
Это постановление планируется рассмотреть впоследствии.
После столкновений митингующих в полиции сообщили, что были задержаны 63 человека, и только часть из них была предпринимателями.