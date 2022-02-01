Митинг ФЛП двинулся из-под стен парламента на Майдан Незалежности

ФЛП требуют отменить обязательную установку РРО (кассовых аппаратов).

Участники митинга физических лиц-предпринимателей решили перенести акцию из-под здания Верховной Рады на Майдан Незалежности.

Об этом сообщили корреспонденты LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Митингующие собрались в правительственном квартале с самого утра, но проход в Раду был ограничен из-за визита туда президента Владимира Зеленского.

Фото: Анна Стешенко

ФЛПы требуют отменить обязательную установку РРО (кассовых аппаратов). Митинги с этими требованиями проходили и на прошлой пленарной неделе.

После столкновений митингующих с силовиками депутаты решили принять постановление о временной отсрочке штрафов. Постановление было разработано, но в повестку дня сегодняшнего заседания его не внесли. По словам первого вице-спикера парламента Александра Корниенко, это произошло из-за нехватки голосов.

Это постановление планируется рассмотреть впоследствии.

После столкновений митингующих в полиции сообщили, что были задержаны 63 человека, и только часть из них была предпринимателями.



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