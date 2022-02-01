Корниенко: "Голосование по ФЛП сняли из-за отсутствия голосов"

"Насколько я понимаю, монобольшинство предложило компромисс по штрафам, но не все фракции поддержали голосование".

Постановление об отсрочке штрафов для ФЛП, которое депутаты обещали наработать и принять, не внесли в повестку дня Верховной Рады из-за отсутствия голосов.

Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Он также отметил, что парламентарии найдут альтернативное решение.

"Насколько я понимаю, монобольшинство предложило компромисс по штрафам, но не все фракции поддержали голосование по процедуре "эд хок". Потому что кроме "эд хока" надо еще голоса. В зале около 180-190 голосов коалиции... Где искать с них 226, пусть мне объяснит оппозиция, которая рассказывает, что монобольшинство развалилось.... Но и в их фракциях тоже есть проблемы, поскольку многие депутаты болеют", - сказал Корниенко.

Напомним, 26 января представители депутатских фракций и групп Верховной Рады договорились о создании постановления об отсрочке штрафов для физических лиц-предпринимателей за несвоевременную установку кассовых аппаратов. Документ должны были рассмотреть сегодня, 1 февраля.

Уже несколько недель под зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг предпринимателей. Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу в этом году. Поначалу митинг был мирным, однако 27 января, когда нардепы завершали пленарную работу, начались стычки. Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики сопротивлялись. В результате столкновений 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Что касается участников акции, то известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных сразу же отпустили.

28 января под парламентом установили железное ограждение, чтобы митингующие не смогли добраться до Мариинского дворца, где проходили мероприятия с участием президента Зеленского. Также было перекрыто движение у Министерства здравоохранения.

Сегодня, 1 февраля, в правительственном квартале ужесточили меры безопасности за выступления Зеленского в Раде.