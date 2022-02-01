ГБР проводит обыски у экс-руководителя "Нафтогаза" Коболева, - УП

Следственные действия проводятся по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Об этом пишет УП с ссылкой на источники в ГБР и пресс-службу бюро.

По данным собеседников издания, ГБР обыскивает квартиру Коболева.

В пресс-службе подтвердили, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Коболев был уволен с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля 2021 года. В тот день Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". В ходе заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко был назначен сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об увольнении" узнал из новостей. Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Андрей Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

Об уходе Коболева высказались Госдеп и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободно от политического вмешательства".

Как выяснилось, Кабинет министров изменил правила назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", чтобы эту должность смог получить Юрий Витренко.

Коболев в интервью LB.ua говорил, что считает свое увольнение де-факто отменой корпоративной реформы и возвращением "Нафтогаза" в ручное управление правительством.