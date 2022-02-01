Президент Украины сообщил о стабилизации экономики

Экономика начала процесс стабилизации, в финансовой системе все находится под контролем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая в Верховной Раде.

"Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд, гривна чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть положительная динамика относительно наших облигаций. Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, так что финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом", – отметил он.

Глава государства добавил, что аналогичные оценки отопительного сезона.

"У нас достаточно запасов газа и угля. Впервые в истории Украина использует весь потенциал атомной энергетики – впервые за 30 лет работают все атомные блоки наших АЭС. Золотовалютные резервы Украины остаются на рекордном уровне. Это защищает от резких колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же как и сигналы о готовности финансовой поддержки Украины, которые мы слышим от наших партнеров и за которые я благодарю Евросоюз , США , Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения», – отметил Владимир Зеленский.

По результатам прошедшего заседания Совета национальной безопасности и обороны премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации и других дестабилизирующих факторов.

Шмигаль напомнил, что бюджет-2021 был выполнен полностью, показатель экспорта-импорта также возрос. Более 55 млрд гривен есть на Государственном казначейском счете, основные платежи приходятся на сентябрь. Помесячная нагрузка внешних выплат является умеренной – менее миллиарда в месяц. Рисков невыплат нет.