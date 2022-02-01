Могилянское сообщество призывает подписать контракт с избранным президентом НаУКМА Квитом

Об этом говорится в открытом обращении.

Могилянское сообщество призывает подписать контракт с избранным президентом НаУКМА Квитом
Фото: Nick Grapsy

Сообщество Киево-Могилянской академии ожидает от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур для подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Об этом говорится в открытом обращении могилянского сообщества по поводу выборов президента НаУКМА.

"Избирательная комиссия и Оргкомитет по выборам президента НаУКМА, Ученый совет НаУКМА, Конференция студентов и другие студенческие организации НаУКМА, Наблюдательный совет университета, Ассоциация выпускников НаУКМА, члены могилянского сообщества, партнеры Академии засвидетельствовали единство в признании результатов выборов президента НаУКМА. Ожидаем от Министерства образования и науки Украины скорейшего завершения формальных процедур для подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом", - говорится в документе.

Ознакомиться с текстом совместного заявления и добавить свою подпись можно по ссылке.

Напомним, 27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента. По результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от числа проголосовавших. За и.о. президента Александру Гуменну отдали 228 голосов (48,8%), Сергей Квит набрал 214 голосов (45,8%). Потому были назначены повторные выборы.

Бывший президент НаУКМА Андрей Мелешевич умер в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С 21 апреля по 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменна.

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