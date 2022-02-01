Корниенко: Новый союз Украины, Британии и Польши не является альтернативой другим альянсам
"Это – дополнительная возможность для сотрудничества".
Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко отметил, что новый союз Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой другим альянсам.
Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.
"Это не есть какая-то альтернатива чему-то. Это не нужно воспринимать как альтернативу... Это не альтернатива НАТО или ЕС, это даже не альтернатива другому региональному образованию - так называемое "Триморье"... Это - дополнительная возможность для сотрудничества", - подчеркнул Корниенко.
Он также отметил, что Украина сейчас очень нуждается в помощи на фоне роSSийской угрозы. При этом Корниенко напомнил, что Британия и Польша уже помогают Украине как оружием, так и политически.
"И от себя и в Европе они постоянно об этом говорят. Они действительно очень наши хорошие промоутеры", - отметил первый вице-спикер парламента.
Напомним, сегодня в Украину прибыли с визитами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Подробно о планах на визит читайте в интервью LB.ua с Моравецким "Если истории есть что сказать, то она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно".
Выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Польша и Британия создают новый формат сотрудничества. Деталей формата он пока не озвучил. Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что новый альянс будет эффективным для противостояния роSSийской угрозе.