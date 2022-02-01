Корниенко: Новый союз Украины, Британии и Польши не является альтернативой другим альянсам

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко отметил, что новый союз Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой другим альянсам.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Это не есть какая-то альтернатива чему-то. Это не нужно воспринимать как альтернативу... Это не альтернатива НАТО или ЕС , это даже не альтернатива другому региональному образованию - так называемое "Триморье"... Это - дополнительная возможность для сотрудничества", - подчеркнул Корниенко.

Он также отметил, что Украина сейчас очень нуждается в помощи на фоне роSSийской угрозы. При этом Корниенко напомнил, что Британия и Польша уже помогают Украине как оружием, так и политически.

"И от себя и в Европе они постоянно об этом говорят. Они действительно очень наши хорошие промоутеры", - отметил первый вице-спикер парламента.

Напомним, сегодня в Украину прибыли с визитами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Подробно о планах на визит читайте в интервью LB.ua с Моравецким "Если истории есть что сказать, то она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно".