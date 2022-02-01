Секретарь СНБО: Выполнение Минских соглашений уничтожит Украину

Данилов призвал разработать новый документ, "который был бы действительно реализован и заставил бы Путина отвести свои войска и танки".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что попытка реализации Минских соглашений может привести к очень сложной внутренней ситуации в Украине, что выгодно для Москвы.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны", – сказал Данилов. Он напомнил, что эти документы "были подписаны под дулом роSSийской пушки, немцы и французы – смотрели, а всем умным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

Данилов отметил, что если Минские соглашения будут реализованы, это позволит РоSSии требовать отмены западных санкций. Он призвал разработать новый документ, "который был бы действительно реализован и заставил бы Путина отвести свои войска и танки".

Секретарь СНБО предостерег Запад от давления на Украину по поводу исполнения Минских соглашений и подчеркнул, что попытка их реализации может привести к очень сложной внутренней ситуации. Данилов напомнил, что возле границ Украины уже сосредоточены около 120 тыс. роSSийских военнослужащих, и Москва может устроить провокации "в любой момент".

В то же время он отметил, что для начала полномасштабного вторжения понадобятся большие приготовления, которые легко можно будет заметить. По оценкам Данилова, период подготовки РФ к вторжению в Украину может занять от трех до семи дней.

"Пока мы этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", - сказал Данилов. Он также выразил сожаление по поводу решения США , Великобритании, Австралии и Канады отозвать часть своих дипломатов из Киева .

"Мы не можем допустить паники в стране. Нам очень тяжело сохранять контроль над экономической ситуацией, когда все СМИ утверждают, что завтра начнется война. Паника – сестра поражения", – отметил Данилов.

По его словам, в случае вторжения РоSSии Украина способна в сжатые сроки усилить свои 250-тысячные вооруженные силы и призвать в армию до 2,5 млн человек.

Секретарь СНБО также упомянул заявление МВД Украины о предотвращении беспорядков в Киеве и ряде других городов Украины. Он отметил, что президент РоSSии Владимир Путин надеется добиться своей цели по уничтожению Украины путем внутренней дестабилизации даже без вторжения, используя "агентов влияния РФ ".

"К сожалению, у нас здесь много агентов влияния РоSSийской Федерации, стоящих за планами дестабилизации нашей страны изнутри", - сказал он, указывая на пророSSийскую "Оппозиционную платформу – За жизнь", которая имеет фракцию в Верховной Раде.

Данилов осудил требования РоSSии к НАТО запретить Украине никогда не вступать в Североатлантический альянс, заявив: "Никто не имеет права диктовать нам то, должны мы или не должны присоединяться к альянсам. Это суверенное право нашего народа", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также отметил, что Украине нужно больше западного оружия, подчеркнув, что "это наша единственная просьба к нашим партнерам – дать нам больше оружия для самозащиты".

Данилов подверг критике Германию за отказ поставлять Украине оружие, также обвинив Берлин в том, что он не смог извиниться перед украинцами за преступления нацистов во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

"Они извинились перед Россией , как будто мы одна страна. Им тогда не стоит говорить о демократии, лучше пусть говорят, что поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними", - сказал он.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники программы Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украиной полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса роSSийских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.

30 января 2020 года Парламентская Ассамблея Совета Европы признала РоSSию стороной Минских договоренностей.