Нардеп Воронько, у которого ГБР устроило обыски, объявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Разумков, в состав МФО которого входит Воронько, считает, что на нардепа оказывают давление.

Нардеп Воронько, у которого ГБР устроило обыски, объявил о выходе из фракции "Слуга народа"
Обшуки у Воронька
Фото: ДБР

Народный депутат, член межфракционного объединения "Разумная политика" Олег Воронько решил выйти из состава фракции "Слуга народа". Он намерен передать заявление о выходе руководству уже сегодня.

Об этом он объявил в парламенте 1 февраля. Воронько в комментарии журналистам также сообщил, что его "не допустили" к президенту. Парламентарий считает, что на него давят, потому что он не голосовал за некоторые законопроекты, в частности, относительно земельной реформы и игорного бизнеса.

Разумков заявил, что выход Воронько связан с "давлением".

"Он связан с теми событиями и давлением, которое на него оказывается, когда были обыски у него и у родных в совершенно надуманном деле, по которому не приходят с обысками, ничего не изымают. Просто это средство создания давления. Он сегодня вышел из фракции "Слуга народа", я уверен, что это мудрый шаг", – высказался Разумков.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в эфире канала "Рада", комментируя выход Воронько, отметил, что это суверенное право депутата.

Воронько является депутатом-мажоритарщиком, поэтому выход из фракции не лишит его мандата.

Напомним, 28 января Государственное бюро расследований пришло с обысками к народному депутату Олегу Воронько. Обыски проводились по факту подделки документов.

Следователи объяснили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией – нарушение ограничений по совместительству и совмещение с другими видами деятельности по его вхождению в состав исполнительного органа одного из обществ. Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат подал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительная квалификация дела: подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины); введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Сам Воронько назвал обыски "политическими репрессиями".

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