Нардеп Воронько, у которого ГБР устроило обыски, объявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Разумков, в состав МФО которого входит Воронько, считает, что на нардепа оказывают давление.

Народный депутат, член межфракционного объединения "Разумная политика" Олег Воронько решил выйти из состава фракции "Слуга народа". Он намерен передать заявление о выходе руководству уже сегодня.

Об этом он объявил в парламенте 1 февраля. Воронько в комментарии журналистам также сообщил, что его "не допустили" к президенту. Парламентарий считает, что на него давят, потому что он не голосовал за некоторые законопроекты, в частности, относительно земельной реформы и игорного бизнеса.

Разумков заявил, что выход Воронько связан с "давлением".

"Он связан с теми событиями и давлением, которое на него оказывается, когда были обыски у него и у родных в совершенно надуманном деле, по которому не приходят с обысками, ничего не изымают. Просто это средство создания давления. Он сегодня вышел из фракции "Слуга народа", я уверен, что это мудрый шаг", – высказался Разумков.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в эфире канала "Рада", комментируя выход Воронько, отметил, что это суверенное право депутата.

Воронько является депутатом-мажоритарщиком, поэтому выход из фракции не лишит его мандата.

Напомним, 28 января Государственное бюро расследований пришло с обысками к народному депутату Олегу Воронько. Обыски проводились по факту подделки документов.

Следователи объяснили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией – нарушение ограничений по совместительству и совмещение с другими видами деятельности по его вхождению в состав исполнительного органа одного из обществ. Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат подал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительная квалификация дела: подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины); введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Сам Воронько назвал обыски "политическими репрессиями".