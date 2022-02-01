Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"

В настоящее время идет активная работа по согласованию встречи советников в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на предстоящих переговорах советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине будет договорено и о встрече самих глав стран этого формата.

Об этом он сообщил во время выступления в парламенте по случаю открытия седьмой сессии Верховной Рады.

"Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь – договоримся о дате следующей встречи лидеров государств Норманди, где, надеюсь, договоримся о важнейшей дате – дате наступления всеобъемлющего мира на Востоке Украины», – объявил президент.

О том, что советники на следующей неделе встретятся в Берлине, было договорено на парижской встрече 26 января. Переговоры продолжались около семи часов. Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

В ходе встречи в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

Прошла встреча глав стран "нормандской четверки" – Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина – состоялась в декабре 2019 года. С этого момента роSSийская сторона фактически блокирует новые переговоры в этом формате и требует от Украины прямых разговоров с представителями подконтрольных им террористических "ДНР" и "ЛНР".