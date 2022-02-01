Оборонный комитет Рады подготовит законопроекты для реализации указа президента об увеличении численности ВСУ

Речь идет как о новых законопроектах, так и об изменениях к уже действующим.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проанализирует указ президента Владимира Зеленского о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУ.

Об этом в комментарии журналистам сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Я думаю, что до конца дня мы все поймем, и оборонный комитет даст нам понимание, по каким позициям нужно срочно законопроект разрабатывать, вносить, голосовать, по каким нужны изменения в существующие законопроекты. И так как речь идет о существенном увеличении выплат и об увеличении сроков контрактов – нужно работать с министерством финансов и с бюджетным комитетом, чтобы учесть это при формировании бюджетной декларации на 2023 год", – пояснил Корниенко.

Напомним, сегодня президент подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Он предусматривает увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат (сейчас – 19 500 грн). Кроме того, предусмотрена система карьерного роста офицеров и в течение трех лет - увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 000 профессиональной армии. Будут созданы 20 дополнительных бригад ВСУ.

Президент назвал этот указ стартом перехода Украины на профессиональную армию.

Решение об изменении численности Вооруженных сил Украины принимает парламент. В июле 2021 г. Рада увеличила численность Вооруженных Сил Украины на 11 000 военнослужащих, то есть общая численность ВСУ должна составлять 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих.