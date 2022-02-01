Верещук: "Новый трехсторонний альянс будет очень эффективным для Украины"

Министерша отметила, что такие небольшие форматы переговоров более эффективны, чем широкие.

Верещук:
Ирина Верещук
Фото: Макс Левин

Руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что альянс Украины с Великобританией и Польшей будет эффективным для противостояния роSSийской угрозе.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин Джонсон, и господин Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира, - объединяются и помогают Украине противостоять угрозе РоSSийской Федерации, понимая, что это – общий вызов и общая ответственность", - подчеркнула Верещук.

Она также отметила, что такие небольшие форматы более эффективны, чем широкие форматы переговоров.

"Я не говорю, что это НАТО втроем, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле", - добавила министерша.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко также отметил, что создание альянса Украины с Британией и Польшей "является логичным шагом".

"Мы сейчас формируем небольшие такие альянсы, например "Люблинский треугольник", ассоциированное трио, Квадрига и т.д..", - отметил он.

Мережко также предположил, каким может быть название объединения Украины, Польши и Британии.

Напомним, сегодня, выступая в Верховной Раде , президент Зеленский заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают новый формат сотрудничества. Детали формата он пока не озвучил.

Сегодня в Украину прибыли с визитами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.  

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