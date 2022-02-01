Верещук: "Новый трехсторонний альянс будет очень эффективным для Украины"

Министерша отметила, что такие небольшие форматы переговоров более эффективны, чем широкие.

Руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что альянс Украины с Великобританией и Польшей будет эффективным для противостояния роSSийской угрозе.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин Джонсон, и господин Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира, - объединяются и помогают Украине противостоять угрозе РоSSийской Федерации, понимая, что это – общий вызов и общая ответственность", - подчеркнула Верещук.

Она также отметила, что такие небольшие форматы более эффективны, чем широкие форматы переговоров.

"Я не говорю, что это НАТО втроем, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле", - добавила министерша.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко также отметил, что создание альянса Украины с Британией и Польшей "является логичным шагом".

"Мы сейчас формируем небольшие такие альянсы, например "Люблинский треугольник", ассоциированное трио, Квадрига и т.д..", - отметил он.

Мережко также предположил, каким может быть название объединения Украины, Польши и Британии.

Напомним, сегодня, выступая в Верховной Раде , президент Зеленский заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают новый формат сотрудничества. Детали формата он пока не озвучил.