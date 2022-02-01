Верещук: "У нас есть план обороны в случае наступления РоSSии"

"Это не 2014 год, мы готовы, и будем готовы еще больше".

Руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у власти есть план обороны на случай нового вторжения РоSSийской Федерации.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Здесь - больше паники и больше нагнетания ситуации, чем там на востоке. Я бываю в Луганской, Донецкой области. Недавно только вернулась из Краматорска. Была также в Харькове. Общаюсь с людьми, с внутренне перемещенными лицами, общественными организациями, экспертными кругами, с людьми, которые там проживают... которые страдают от этих совершаемых отовсюду информационных атак. И нам очень важно действительно сохранять спокойствие. Нет причин для того, чтобы паниковать - у нас 8-й год война", - сказала Верещук.

"Агрессия РоSSии с 2014 года - наглядно! Аннексия и оккупация Крыма, части Донбасса. Что еще должно быть для западных партнеров более красноречивым? Все их шаги, которые спровоцируют очередной виток агрессии? Мы это понимаем, мы к этому готовимся. У нас есть план обороны, у нас есть стратегия. Мы знаем, что делать. Это не 2014 год, мы готовы, и будем готовы еще больше", - добавила министр.

Напомним, что на фоне скопления своих войск и техники возле украинских границ 17 декабря прошлого года МИД РФ обнародовал проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых "гарантиях безопасности", предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

10-13 января 2022 г. состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям по европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ . По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях. 26 января посол США в РоSSии Джон Салливан привез письменный ответ Белого дома на роSSийские предложения. Текст ответа решили не публиковать, однако в украинском МИДе заверили, что ответ учитывает позиции Украины.