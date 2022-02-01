Украина и Еврокомиссия договариваются о включении ряда путей в Трансъевропейскую транспортную сеть

Мининфраструктуры готовит к передаче в Верховную Раду проекта Закона о ратификации Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

Украина и Еврокомиссия договариваются о включении ряда путей в Трансъевропейскую транспортную сеть

Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел онлайн-встречу с представителями Европейской комиссии, на которой обсудили вопросы интеграции украинских путей в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), имплементацию Соглашения о совместном авиационном пространстве и другие инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«ЕС является нашим ключевым партнером, и мы благодарны Еврокомиссии за содействие реформам отрасли, финансовую поддержку значимых инфраструктурных проектов. Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, поскольку это является необходимым условием для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть», - отметил глава министерства Александр Кубраков.

В частности, ведется работа над включением в региональные карты TEN-T автодороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожного участка Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину, а также рек Днепр и Южный Буг.

Также министерство готовит к передаче в Верховную Раду проекта Закона о ратификации Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

"В целях практической имплементации положений Соглашения Министерство инфраструктуры формирует состав украинской части Совместного комитета Соглашения о совместном авиационном пространстве для работы представителей Украины и ЕС над реализацией Соглашения", - добавили в ведомстве.

Также на встрече обсуждались проекты в рамках Европейского зеленого курса и инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». В частности, речь идет о развитии в Украине электрического транспорта, внутренних водных путей, адаптации украинского законодательства в транспортной отрасли к европейским стандартам и тому подобном.

Напомним, координатор программы «Большая стройка» и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что подписание Соглашения о Совместном авиапространстве с ЕС открывает широкие возможности для недавно созданного национального украинского авиаперевозчика UNA.

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